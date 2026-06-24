ニチベイの調光ロールスクリーン「ハナリ」が刷新。安全な新操作や防炎生地を追加
ニチベイは7月1日、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジして発売する。
調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」
同商品は、フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造を採用し、細やかな調光と眺望のコントロールを両立するロールスクリーン。
今回のモデルチェンジでは、子どもやペットの安全を守る独自の「スマートコード式」や、高窓に便利な「サイレント電動式 RF仕様」、軽い操作感の「チェーン式」などの新たな操作方法を拡充した。高層マンションやオフィス需要に対応するため、防炎性能を備えつつもクリアな眺望を実現した新生地「リフル」をラインアップに追加し、住宅から非住宅市場まで対応シーンを広げる。
デザイン面ではカバータイプのコンパクト化やボトムレールの刷新により奥行寸法を抑え、窓枠内への設置性を向上させた。製作可能寸法を最大幅280cm、高さ330cmまで拡大し、大開口窓への対応力を強化している。
タイプはカバータイプとカバーレスタイプの2種。3柄11アイテムの生地色を展開する。参考価格は税別3万8,800円〜。
調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」
同商品は、フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造を採用し、細やかな調光と眺望のコントロールを両立するロールスクリーン。
今回のモデルチェンジでは、子どもやペットの安全を守る独自の「スマートコード式」や、高窓に便利な「サイレント電動式 RF仕様」、軽い操作感の「チェーン式」などの新たな操作方法を拡充した。高層マンションやオフィス需要に対応するため、防炎性能を備えつつもクリアな眺望を実現した新生地「リフル」をラインアップに追加し、住宅から非住宅市場まで対応シーンを広げる。
デザイン面ではカバータイプのコンパクト化やボトムレールの刷新により奥行寸法を抑え、窓枠内への設置性を向上させた。製作可能寸法を最大幅280cm、高さ330cmまで拡大し、大開口窓への対応力を強化している。
タイプはカバータイプとカバーレスタイプの2種。3柄11アイテムの生地色を展開する。参考価格は税別3万8,800円〜。