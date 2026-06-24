伊勢パールピアホテルに、三重の地酒や厳選ウイスキー、こだわりフードが楽しめるバーがオープン
伊勢パールピアホテルは5月、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」をオープンした。営業時間は19:00〜24:00。
館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」
伊勢市駅周辺は夜遅くまで営業している飲食店が限られており、宿泊客からの「2軒目に行ける店がほしい」という要望や二次会需要といった地域の課題に応えるため、24時まで営業する憩いの場としてオープンした。
美しい一枚板のカウンター席
同店では、三重を代表する地酒「宮の雪」や「KINO帰農」をはじめ、入手困難な「イチローズモルト」「厚岸」「三郎丸」といったプレミアムな銘柄を厳選して取りそろえる。店内には美しい木目の一枚板カウンターを設置し、1人飲みからグループでの利用まで対応する。
フードメニューには、手造りの「シュウマイ」や「温野菜の蒸し物」、お酒が進むイタリアンテイストの「トリッパのトマト煮込み」などを用意する。さらに、外で飲んだ後の"締めの逸品"として好評の「特製スープカレー」や「麻婆豆腐」などのスパイス系メニューも取りそろえる。
麻婆豆腐とイタリアン、蒸し野菜
特製スープカレー
価格はアルコールがグラス770円〜、フードが550円〜、締めグルメが1,100円〜。
館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」
伊勢市駅周辺は夜遅くまで営業している飲食店が限られており、宿泊客からの「2軒目に行ける店がほしい」という要望や二次会需要といった地域の課題に応えるため、24時まで営業する憩いの場としてオープンした。
同店では、三重を代表する地酒「宮の雪」や「KINO帰農」をはじめ、入手困難な「イチローズモルト」「厚岸」「三郎丸」といったプレミアムな銘柄を厳選して取りそろえる。店内には美しい木目の一枚板カウンターを設置し、1人飲みからグループでの利用まで対応する。
フードメニューには、手造りの「シュウマイ」や「温野菜の蒸し物」、お酒が進むイタリアンテイストの「トリッパのトマト煮込み」などを用意する。さらに、外で飲んだ後の"締めの逸品"として好評の「特製スープカレー」や「麻婆豆腐」などのスパイス系メニューも取りそろえる。
麻婆豆腐とイタリアン、蒸し野菜
特製スープカレー
価格はアルコールがグラス770円〜、フードが550円〜、締めグルメが1,100円〜。