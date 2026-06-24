◆パ・リーグ 日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）

ロッテ・河村説人（ときと）投手（２９）が２４日、今季初勝利を狙って約２か月半ぶりに日本ハム戦（エスコン）で先発したが、５回８６球で３本塁打を浴びるなど９安打６失点で降板し、今季初勝利を逃した。

初回は先頭の水谷に、初球の１４４キロ直球をはじき返されて左前安打。水野の一犠打、レイヘスへの四球で１死一、二塁のピンチを迎えると、野村からは空振り三振を奪ったが、清宮に内角のフォークをうまく捉えられて右翼線への適時二塁打を浴びて先取点を与えた。

２回は１死から吉田に中堅フェンス直撃の二塁打を浴びて２死三塁のピンチを迎えたが、水谷から９球目の１４４キロ直球で空振り三振を奪って踏ん張った。だが、３回には先頭の水野に中堅フェンス直撃の三塁打を許すと、続くレイエスに中犠飛。さらに１死走者なしから野村に１４５キロを左翼のブルペンへ８号ソロを運ばれてこの回２点を失った。

４回にも２死一塁で水谷に４号２ランを右翼へ被弾。リードを５点に広げられた。５回には１死から野村に２打席連発となる９号ソロを被弾。前日２３日に二塁すら踏めずに北山に完封を許した打線は、この日も６回まで日本ハム先発左腕・加藤の前に２安打無得点と抑え込まれ、苦しい展開となった。

６年目の河村は今季、４月１０日の西武戦（大宮）で先発し、６回４安打１失点と好投を見せたが、その後はファーム調整が続いていた。ファームでは１２登板で５勝２敗、防御率２・５１と好調を維持。５月中旬からは５登板連続で１失点以下と調子を上げて、７５日ぶりに１軍のマウンドだった。

北海道むかわ町出身で、高校を白樺学園、大学を星槎道都大で過ごし、２０２０年ドラフト４位でロッテ入り。地元北海道のエスコンでは、昨年９月２２日に先発し、７回２安打無失点で勝利投手になっていた。

河村は「味方も守ってくれている中でホームラン。相手のやりたいようにさせてしまったこと、こういう試合展開になってしまったことが申し訳ないです」とコメントした。