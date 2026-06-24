1枚で子どもID機能・防災アクション・知育コンテンツを備えた3〜6歳児向け「防災手ぬぐいプロジェクト」始動

1枚で子どもID機能・防災アクション・知育コンテンツを備えた3〜6歳児向け「防災手ぬぐいプロジェクト」始動