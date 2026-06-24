お笑いコンビ「ロザン」が２４日までにユーチューブチャンネル「ロザンの楽屋」を更新し、現在開催中のサッカー北中米Ｗ杯で話題となっている本田圭佑氏の解説について語った。

宇治原史規が「結構な話題でしょ？」と言うと、菅広文は「最近はもうほとんどそれじゃない？」と冗談交じりに返した。

本田氏は、日本代表の敵の選手に「うざい」と言うなど、くだけた解説が話題だ。本田氏が言う「うざい」について宇治原が「これまでの解説の方とかがよく使ってた言葉で言うと『やっかい』」と指摘すると、菅は「要は肯定的な意味で使ってるってことやんね」と同意した。

また宇治原は「今回は日本の１戦目がＮＨＫで放送されてたんで、ＮＨＫとのギャップっていうか、そういうのもあったと思う」と指摘。本田氏の解説は「賛否両論ある」と言われるが、「どちらかと言うと好感度が高い。賛否で言うと『賛』の方がおそらく多い」と印象を語った。

さらに宇治原が、本田氏の解説が話題になる理由として関西弁があるとの見方を示した。菅も「関西におるから、サンテレビさんとか全国放送じゃないみたいな（放送に）、ちょっと慣れてるとこあるやん？ 関西弁の解説とかさ、面白いやつとかさ。福本さんとか」と話すと、宇治原は「福本豊さん！」と同意していた。