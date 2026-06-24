【1000円台】2026上半期・編集部が買ってよかったプチプラリラックスグッズ3選

忙しい毎日の中でも、ほっとひと息つく時間は大切。1000円台で買える癒やしアイテムなら気軽に取り入れられて、自分へのごほうびにもぴったりです。

今回は、編集部やエディターが愛用する、リラックスタイムのお供にしたいプチごほうびアイテムをご紹介します。

HANGA 松 スティック

HANGA 松 スティック

1100円

香彩堂

https://kousaido-ec.jp/

日本の美しい四季を香りで表現

松や白檀（びゃくだん）などウッディな香りに甘いローズを調合した、常緑の松をイメージした香り。箱に描かれた季節の版画も美しい。

お香に火をつけるちょっとした手間もいとおしく、たいている間のゆったりとした時間にも癒やされます 味曾野マヌルさん

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RelaxQ ほっとイヤリング

RelaxQ ほっとイヤリング

1320円

フェリック

https://www.relaxq.tokyo/

小さいけれどしっかり温まるのが頼もしい

温熱パッチを耳たぶに貼ると、約15分間、耳もとをじんわり温めて気分をリラックス。耳だけでなく、痛みのポイントが集まる肩、腰、脚などにもおすすめ。12個入り。

充電や準備が不要で、疲れたときにも簡単に使えてラクちん。リラックスタイムに貼ってテレビを見ながらくつろぎます Oimotoさん

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エプソムソルト シークリスタルス 入浴剤

エプソムソルトシークリスタルス入浴剤

オリジナル 2.2kg 1462円

EPSOM&CO ／ TEL 0120-816-026

自宅のお風呂で温泉気分が楽しめる

硫酸マグネシウムをはじめ国産のミネラル100％の入浴剤。マグネシウムは温泉の成分に近く、体を温め、肌荒れや乾燥を防いでくれる。

汗のかき方＆入浴後のすっきり感が違う！ お湯もやわらかく感じて、お風呂タイムが心もほどけるひとときに 編集・ハセ

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1000円台なら気軽に取り入れられるのもうれしいところ。頑張った日の終わりに、自分をちょっぴり甘やかす時間を作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）