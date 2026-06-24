加藤ローサ、サッカー元日本代表の元夫＆息子らとの誕生日パーティーショット公開「素敵な家族の関係」「息子さん似てる」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の加藤ローサが6月24日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳女優「遺伝子感じる」サッカー元日本代表の元夫＆息子らと笑顔
6月22日に誕生日を迎えた加藤は「Thank you」とつづり、椅子に腰掛けて花束を手にした写真を投稿。加藤の後ろには息子と思われる少年や、昨年離婚を発表したサッカー元日本代表・松井大輔氏も写っている。
この投稿には「素敵な写真」「いい関係」「素敵な家族の関係」「相変わらずお綺麗」「遺伝子感じる」「ほっこり写真」「息子さん似てる」「変わらない美しさに憧れます」「お誕生日おめでとうございます」などと話題となっている。
加藤は2011年6月に松井氏と結婚し、同年12月に第1子を出産。2014年2月に第2子出産を報告していた。2025年8月に番組を通して松井氏との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳女優「遺伝子感じる」サッカー元日本代表の元夫＆息子らと笑顔
◆加藤ローサ、家族ショット披露
6月22日に誕生日を迎えた加藤は「Thank you」とつづり、椅子に腰掛けて花束を手にした写真を投稿。加藤の後ろには息子と思われる少年や、昨年離婚を発表したサッカー元日本代表・松井大輔氏も写っている。
◆加藤ローサの投稿に反響
この投稿には「素敵な写真」「いい関係」「素敵な家族の関係」「相変わらずお綺麗」「遺伝子感じる」「ほっこり写真」「息子さん似てる」「変わらない美しさに憧れます」「お誕生日おめでとうございます」などと話題となっている。
加藤は2011年6月に松井氏と結婚し、同年12月に第1子を出産。2014年2月に第2子出産を報告していた。2025年8月に番組を通して松井氏との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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