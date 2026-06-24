

STARGLOW・KANON「anan2501号掲載」カット

STARGLOWのKANONが、6月24日発売の『anan』2501号「魅せるカラダCLOSE UP」に登場。二十歳を迎えたKANONが、これまで見せたことのない大胆なビジュアルで新たな魅力を披露している。

発売に寄せて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルが一部公開された。

公開されたカットでは、モード感漂うセットアップを纏いながら、鍛え上げられた腹筋やウエストラインを大胆に披露。これまでの活動ではあまり見せることのなかった肌見せスタイルに加え、洗練された美しさと大人びた色気が共存する印象的な一枚となっており、KANONの新たな魅力を感じさせるビジュアルに仕上がっている。

SNS上では、「息ができないし、直視もできない」「私の知ってるKANONじゃない...」「世界全人類にこのKANONを見てほしい」「二十歳でこんなに大人の色気が爆発することある？」といった声が相次ぎ、早くも大きな反響を呼んでいる。

『anan』2501号は、「魅せるカラダ 2026」特集号。誌面では、二十歳を迎えたKANONの新たな表現力と艶やかな魅力が切り取られており、その魅力を存分に感じられる内容となっている。

なお、STARGLOWは7月22日に3rd Single『Drivin’ My Life』、29日にLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』を発売予定。さらにKANONは、6月26日に主演映画『死神バーバー』の公開を控えている。

■掲載情報

6月24日発売「anan」2501号

https://ananweb.jp/categories/covers/99311