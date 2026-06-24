東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
消費者物価指数（5月）10:30
結果 -0.7%
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
結果 4.0%
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
結果 0.4%
予想 0.3% 前回 0.3%（トリム平均・前月比)
結果 3.6%
予想 3.5% 前回 3.4%（トリム平均・前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
日銀主な意見（6月15日-16日開催分）
中立金利は2%程度、数カ月に1度のペースで利上げ検討
可能な限り早く中立金利に近づけていく必要がある
経済物価見通し通り推移なら利上げ進めていく
政府関係者「日銀が説明責任を果たすことは極めて重要」
【韓国】
SKハイニックスがAI向けメモリチップ（HBM）生産拡大抑制か
サムスン電子が90兆ウォンの自社株買い計画を近日中に発表か
※経済指標
【豪州】
消費者物価指数（5月）10:30
結果 -0.7%
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
結果 4.0%
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
結果 0.4%
予想 0.3% 前回 0.3%（トリム平均・前月比)
結果 3.6%
予想 3.5% 前回 3.4%（トリム平均・前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
日銀主な意見（6月15日-16日開催分）
中立金利は2%程度、数カ月に1度のペースで利上げ検討
可能な限り早く中立金利に近づけていく必要がある
経済物価見通し通り推移なら利上げ進めていく
政府関係者「日銀が説明責任を果たすことは極めて重要」
【韓国】
SKハイニックスがAI向けメモリチップ（HBM）生産拡大抑制か
サムスン電子が90兆ウォンの自社株買い計画を近日中に発表か