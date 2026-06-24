東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（5月）10:30

結果 -0.7%

予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)

結果 4.0%

予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)

結果 0.4%

予想 0.3% 前回 0.3%（トリム平均・前月比)

結果 3.6%

予想 3.5% 前回 3.4%（トリム平均・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

日銀主な意見（6月15日-16日開催分）

中立金利は2%程度、数カ月に1度のペースで利上げ検討

可能な限り早く中立金利に近づけていく必要がある

経済物価見通し通り推移なら利上げ進めていく

政府関係者「日銀が説明責任を果たすことは極めて重要」



【韓国】

SKハイニックスがAI向けメモリチップ（HBM）生産拡大抑制か

サムスン電子が90兆ウォンの自社株買い計画を近日中に発表か

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