24日（水）午後も九州は大雨災害に厳重警戒。ダブル台風接近前から大雨に。

＜24日（水）の天気＞

活発な梅雨前線が九州に停滞しています。九州では午後も断続的に非常に激しい雨が降り、さらなる大雨になりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、四国でも雨が強まっていて、お帰りの時間帯にかけて雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。夜遅くには紀伊半島を中心に大雨となり、お休みの時間帯に災害発生の危険が高まるおそれがあります。名古屋周辺でも夜遅くに雨が降り出し、関東でも日付の変わる頃から次第に雨となるでしょう。

●予想24時間降水量（25日昼まで、多いところ）

四国 300ミリ

九州南部 250ミリ

九州北部、近畿、東海 200ミリ

＜台風情報＞

・台風7号 午後0時現在、強い勢力の台風7号は沖縄の南を北上中です。25日（木）〜26日（金）には沖縄に接近する見込みです。27日（土）には暴風域を伴ったまま日中は西日本の南海上を進み、夜には東日本に近づく予想です。予報にはまだ幅があり、台風の近づくタイミングがまだ変わる可能性があります。

・台風8号 午後0時現在、マリアナ諸島付近にあり、西北西に進んでいます。27日（土）の朝に関東に近づき、熱帯低気圧に変わる見込みです。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

25日（木）の明け方には九州に発達した雨雲が近づき、災害発生の危険度がさらに高まる予想です。その後も雨は降り続き、27日（土）は台風本体の雨雲がかかるおそれがあります。太平洋側を中心に風も強まり、交通機関に大きな影響がでる可能性があります。沖縄では25日（木）〜26日（金）は大荒れとなり、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。

■北日本・東日本25日（木）は東日本や東北南部も雨が降り、関東や東海の沿岸部を中心に雨脚が強まる予想です。晴れる北海道や東北北部は暑くなる一方で、関東や東海はヒンヤリするでしょう。26日（金）は低気圧が近づく北日本でも雨が降る見込みです。土日は台風の進路次第で雨や風が強まりそうです。特に関東では台風8号・7号と立て続けに近づく可能性があり、長い時間の大雨になるかもしれません。最新情報に注意してください。