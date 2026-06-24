【W杯2026】ニッポン放送、日本×スウェーデン戦を午前7時55分から生中継 解説は元日本代表・西川周作
ニッポン放送は、26日午前8時にキックオフとなる、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで開催される『FIFAワールドカップ2026』日本×スウェーデン戦について、午前7時55分から生中継を開始すると発表した。
【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！ 世界に広がる日本サポーターの行動
この試合の解説は日本代表の経験を持つ西川周作が担当する。西川は日本代表として通算31試合に出場。2014年のワールドカップブラジル大会のメンバーにも選出され、現在も浦和レッドダイヤモンズに所属し、ゴールキーパーとして活躍を続けている。
実況は、2022年のワールドカップカタール大会のアジア最終予選「日本×オーストラリア戦」で実況を担当したニッポン放送・大泉健斗アナウンサーが務める。
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この試合の解説は日本代表の経験を持つ西川周作が担当する。西川は日本代表として通算31試合に出場。2014年のワールドカップブラジル大会のメンバーにも選出され、現在も浦和レッドダイヤモンズに所属し、ゴールキーパーとして活躍を続けている。
実況は、2022年のワールドカップカタール大会のアジア最終予選「日本×オーストラリア戦」で実況を担当したニッポン放送・大泉健斗アナウンサーが務める。