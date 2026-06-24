◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会13日目、グループステージK組とL組の第2節が行われました。K組はポルトガルが今大会初勝利、コロンビアも連勝で決勝トーナメント進出を確定させました。L組はイングランドがガーナと痛み分け、クロアチアが勝利で混戦模様に。またこれで全組の第2節が終了し、明日25日からはグループステージの順位を決める第3節へと入ります。

この日最初に行われたのはK組のポルトガル対ウズベキスタン。初戦引き分けに終わったポルトガルは、前半から攻勢に出て、6分にクリスティアーノ・ロナウド選手に今大会初ゴールが生まれ先制に成功します。ロナウド選手はこれでW杯史上初となる6大会連続得点の偉業を達成しました。ポルトガルはその後もロナウド選手の追加点など、猛攻をしかけウズベキスタンに5発大勝。しかも無失点でしのぎ勝ち点4とし2位につけました。

もう一試合は、初戦に勝利しているコロンビアが初出場のコンゴ民主共和国と激突。終始ボールを握り20本のシュートを放ちますが、ダニエル・ムニョス選手の得点のみと苦戦します。終盤には相手に反撃をうけますが、この1点を守り切り2連勝。勝ち点6で首位に立ち、決勝トーナメント進出を決めました。

L組は初戦勝利のイングランドが、同じく連勝を狙うガーナに対しボール保持率73％を記録するなど試合を支配します。試合を通して攻め18本のシュートを放つなど相手ゴールにせまると、終盤にはハリー・ケイン選手がゴール前でチャンスをむかえますが、決定機を決められず。スコアドローとなりました。両チーム勝ち点4で並ぶものの、得失点差でイングランドが首位にたっています。

もう一試合は、初戦で黒星スタートとなったクロアチアが、パナマと対戦。チームを牽引するルカ・モドリッチ選手は200試合出場の節目の試合となりました。しかし前半はあわや失点かと思われるピンチをむかえますが、守護神ドミニク・リバコビッチ選手が好セーブ。0-0のままむかえた後半9分になってようやくアンテ・ブディミル選手がクロスから得点を決めると、この得点が決勝点となりました。勝ち点3を獲得し3位となっています。敗れたパナマは相手より多くのシュートを放ち、奮闘しましたが2連敗でグループステージ敗退となりました。

▽24日結果 ※日本時間

【K組】

ポルトガル 5-0 ウズベキスタン

コロンビア 1-0 コンゴ民主共和国

【L組】

イングランド 0-0 ガーナ

クロアチア 1-0 パナマ

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 ○4-0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン