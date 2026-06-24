「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）が24日、ブログを更新。結婚したことを発表した。

「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と書き出した林下氏。過去にはドキュメンタリー番組のテレビ朝日系「痛快！ビッグダディ」で長年にわたって取材を受け、7度の結婚と離婚を公表しており、今回が8度目の結婚とみられる。

「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です」と相手女性について言及。「有難い有難いを行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」とつづった。

最後に「林下清志」「内藤里菜」と自身の名前と妻の名前を連名で記した。

林下氏は同日午前7時台にもブログをアップ。「本日は御休みです。三女が米を送ってくれるというのでそれを楽しみにしたり、婚姻届の到着を待つ日となります」として「結婚相手が決まったんですよ。また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね」と伝えていた。

「『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」として「でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか」と問いかけ。「暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」と添えた。