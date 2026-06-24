【「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻】 【「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」1巻＆2巻】 8月18日発売予定

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小学館は、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻を8月18日に発売する。また、「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」1巻・2巻も同日発売される。

「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」は、「サンデーうぇぶり」で連載中の作品。試練を乗り越えて成長したケンイチの前に、新たな敵が現れる。

「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」は、「ケンイチ」第1部全61巻の内容を全13巻にまとめたもの。新シリーズの刊行にあわせ、前シリーズを紙書籍で読める愛蔵版として順次発売される。

（C）松江名俊／小学館