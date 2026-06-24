「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻が8月18日頃発売！無印の愛蔵版も同日発売決定！
【「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻】 【「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」1巻＆2巻】 8月18日発売予定
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小学館は、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻を8月18日に発売する。また、「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」1巻・2巻も同日発売される。
「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」は、「サンデーうぇぶり」で連載中の作品。試練を乗り越えて成長したケンイチの前に、新たな敵が現れる。
「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」は、「ケンイチ」第1部全61巻の内容を全13巻にまとめたもの。新シリーズの刊行にあわせ、前シリーズを紙書籍で読める愛蔵版として順次発売される。
特報！！ ついに発売決定(*´∀｀*) 史上最強の弟子ケンイチ２ 達人編 単行本１巻 ８月１８日頃発売！！ https://t.co/X4qXlenYnB pic.twitter.com/Ci83lzOizp- 松江名 俊（公式） (@matuenashun) June 16, 2026
あと前シリーズの愛蔵本でます！ 宣伝だけして紙の前作品がないという状態でしたので(｀･ω･´)ゞ 史上最強の弟子ケンイチ（無印）愛蔵本順次発売決定！！ pic.twitter.com/0zJvOAkehT- 松江名 俊（公式） (@matuenashun) June 23, 2026
（C）松江名俊／小学館