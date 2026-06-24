トライアルホールディングス<141A.T>は続急伸している。２３日の取引終了後に、既存借入のリファイナンスを目的に、三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとしたシンジケーション方式によるタームローン契約を締結すると発表しており、好材料視されている。



２５年７月に買収した西友の買収資金に関するもので、三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーに国内の金融機関から合計３６７４億円を借り入れる予定。これに伴い、２６年６月期に借入関連費用として約５５億１１００万円を営業外費用として計上する見込みだが、業績予想には織り込み済みとしており、つなぎ融資からの借り換えにより資金繰りへの懸念が後退したとの見方が強いようだ。



出所：MINKABU PRESS