「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２時現在で、東京電力ホールディングス<9501.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



２０日付の日本経済新聞朝刊で、「東京電力ホールディングスが資本提携の交渉を５陣営を軸に進めることが１９日分かった」と報じられた。記事によると、ソフトバンク<9434.T>と国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）、外資系ファンド３陣営が交渉を本格化するとあり、１兆円を超える出資の検討もあるという。



報道を受けて、１株利益の希薄化への警戒から２２日の株価は急反落し年初来安値を更新。もともと株価が軟調な展開となっていたことから見切り売りも意識され、２３日も続落し連日の年初来安値更新となった。この日も一時前日比２０．２円安の４５０．４円に下落しており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS