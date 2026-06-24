高校時代はインハイ優秀選手賞…青山学院大DF木村匠汰が熊本内定「この身を懸けて戦い抜き、勝利にこだわり続けます」
ロアッソ熊本は24日、青山学院大DF木村匠汰(4年)の2027年1月加入内定を発表した。
木村は矢板中央高出身で、高校3年時にはインターハイの優秀選手賞に選ばれた。熊本は「左足のフィード、高さを活かしたヘディング、対人に負けないフィジカルが武器。攻守両面で存在感を発揮できる選手」と紹介している。
木村はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「3歳でサッカーを始めてから18年間、プロになるという夢を追い続けてきました。決して順風満帆な道のりではありませんでしたが、多くの経験を積み重ねてここまで来ることができました。ここまで続けてこられたのは、どんな時も支え続けてくれた家族、祖父母の存在があったからです。また、応援してくれた友人、切磋琢磨してきたチームメイト、そしてプレー面だけでなく、人としても成長させてくださった指導者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです」
「その感謝をピッチの上で必ず示します。熊本に活力をもたらし、子供たちに夢を届け、県民の皆様に元気と勇気を与えられる選手を目指します。そのために、この身を懸けて戦い抜き、勝利にこだわり続けます。応援よろしくお願いいたします」
木村は矢板中央高出身で、高校3年時にはインターハイの優秀選手賞に選ばれた。熊本は「左足のフィード、高さを活かしたヘディング、対人に負けないフィジカルが武器。攻守両面で存在感を発揮できる選手」と紹介している。
木村はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「3歳でサッカーを始めてから18年間、プロになるという夢を追い続けてきました。決して順風満帆な道のりではありませんでしたが、多くの経験を積み重ねてここまで来ることができました。ここまで続けてこられたのは、どんな時も支え続けてくれた家族、祖父母の存在があったからです。また、応援してくれた友人、切磋琢磨してきたチームメイト、そしてプレー面だけでなく、人としても成長させてくださった指導者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです」
「その感謝をピッチの上で必ず示します。熊本に活力をもたらし、子供たちに夢を届け、県民の皆様に元気と勇気を与えられる選手を目指します。そのために、この身を懸けて戦い抜き、勝利にこだわり続けます。応援よろしくお願いいたします」