大阪経済大FW山本青英が愛媛内定「結果という形で恩返ししたい」
愛媛FCは24日、大阪経済大FW山本青英(4年)の2027年1月加入内定を発表した。
山本は東海大大阪仰星高出身で、大学進学後は関西学生選抜も経験。今季の関西学生サッカーリーグ2部ではここまで8試合3得点1得点を記録している。愛媛を通じて以下のようにコメントした。
「この度、愛媛FCに加入することになりました、大阪経済大学の山本青英です。幼い頃からの目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを愛媛FCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います」
「これまで、何不自由なくサッカーを続けさせてくれ、一番近くで支えてくれた家族に感謝したいです。また、これまでのサッカー人生で切磋琢磨し合った仲間、そして、成長するために手助けをして下さった指導者の方々に感謝します。これから、プロとしての自覚と責任を持ち、感謝の気持ちを忘れず、ピッチの上で自分の価値を示し、結果という形で恩返ししたいと思います。愛媛FCに関わるファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願い致します」
山本は東海大大阪仰星高出身で、大学進学後は関西学生選抜も経験。今季の関西学生サッカーリーグ2部ではここまで8試合3得点1得点を記録している。愛媛を通じて以下のようにコメントした。
「この度、愛媛FCに加入することになりました、大阪経済大学の山本青英です。幼い頃からの目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを愛媛FCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います」