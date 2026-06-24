岡山FW太田龍之介が磐田へ期限付き移籍…百年構想リーグは甲府でプレー「この決断は簡単なものではありませんでした」
ファジアーノ岡山は24日、FW太田龍之介(24)がジュビロ磐田へ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、岡山と対戦する公式戦には出場できない。
太田は今季ヴァンフォーレ甲府へ期限付き移籍して17試合3得点だった。昨年は栃木SCへ期限付き移籍していたなか、「 引き続き期限付き移籍にはなりますが、より成長した姿を見せられるように頑張ってきます!応援よろしくお願いします」とコメントしている。
今季プレーした甲府を通じては以下のように伝えている。
「この決断は簡単なものではありませんでしたが、新たな地で新たな挑戦をすることを決めました。この決断を正解にできるよう、これからも全力で頑張ります。ファン・サポーターの皆様、毎試合熱い応援をありがとうございました。小瀬でのホームゲーム、個人チャント、そして輝く夜空。全てが大好きでした。どんな時も熱く温かい声援を送っていただき、その声に何度も背中を押してもらいました。皆様のおかげで、常に前を向いて戦うことができました」
「また、渋谷監督をはじめ、中村テクニカルダイレクター、チームスタッフ、そしてチームメイトの皆さんには、多くのことを学ばせていただき、人としても選手としても成長することができました。本当にヴァンフォーレ甲府に来れた事に感謝しています。そして、この歴史ある素晴らしいクラブの一員で戦えた事を誇りに思います。短い期間ではありましたが、大変お世話になりました。半年間、本当にありがとうございました」
太田は今季ヴァンフォーレ甲府へ期限付き移籍して17試合3得点だった。昨年は栃木SCへ期限付き移籍していたなか、「 引き続き期限付き移籍にはなりますが、より成長した姿を見せられるように頑張ってきます!応援よろしくお願いします」とコメントしている。
「この決断は簡単なものではありませんでしたが、新たな地で新たな挑戦をすることを決めました。この決断を正解にできるよう、これからも全力で頑張ります。ファン・サポーターの皆様、毎試合熱い応援をありがとうございました。小瀬でのホームゲーム、個人チャント、そして輝く夜空。全てが大好きでした。どんな時も熱く温かい声援を送っていただき、その声に何度も背中を押してもらいました。皆様のおかげで、常に前を向いて戦うことができました」
「また、渋谷監督をはじめ、中村テクニカルダイレクター、チームスタッフ、そしてチームメイトの皆さんには、多くのことを学ばせていただき、人としても選手としても成長することができました。本当にヴァンフォーレ甲府に来れた事に感謝しています。そして、この歴史ある素晴らしいクラブの一員で戦えた事を誇りに思います。短い期間ではありましたが、大変お世話になりました。半年間、本当にありがとうございました」