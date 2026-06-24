浦和GK陣が大幅入れ替え…牲川歩見が磐田に加入、レンタル含めて3人目の移籍
浦和レッズは24日、GK牲川歩見(32)がジュビロ磐田へ完全移籍することを発表した。
牲川は2022年に浦和へ加入し、J1通算6試合に出場した。今季の出場はなかった。浦和を通じて「この4年半は、選手としても人としても大きく成長させていただいた、本当にかけがえのない時間でした。
また、このクラブで大切な家族にも出会うことができました。浦和で過ごした日々は、私の人生にとって特別な財産です」とコメントしている。
続けて「試合のたびにみなさんの声援が背中を押してくれました。浦和レッズというクラブの一員として闘えたこと、そしてみなさんが背中についていてくれる心強さと幸せを感じながらプレーできたことに、心から感謝しています。これからはジュビロ磐田の一員として新たな挑戦が始まりますが、浦和で学んだことと感謝の気持ちを胸に、全力で頑張ります。4年半、本当にありがとうございました」と伝えている。
浦和はGK吉田舜が藤枝MYFCへ完全移籍し、GK佐藤瑠星はモンテディオ山形へ育成型期限付き移籍することを発表済み。FC町田ゼルビアからGK新井栄聡の完全移籍加入も決定している。
牲川は2022年に浦和へ加入し、J1通算6試合に出場した。今季の出場はなかった。浦和を通じて「この4年半は、選手としても人としても大きく成長させていただいた、本当にかけがえのない時間でした。
また、このクラブで大切な家族にも出会うことができました。浦和で過ごした日々は、私の人生にとって特別な財産です」とコメントしている。
浦和はGK吉田舜が藤枝MYFCへ完全移籍し、GK佐藤瑠星はモンテディオ山形へ育成型期限付き移籍することを発表済み。FC町田ゼルビアからGK新井栄聡の完全移籍加入も決定している。