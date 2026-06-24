有田哲平、ザキヤマと家族ぐるみでライブに行くインフルエンサー明かす「子どもたちが大ファンで…」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、23日放送のTBS『有田哲平とコスられない街』に出演。アンタッチャブルの山崎弘也と家族ぐるみでライブに行くインフルエンサーを明かした。
【写真】デコルテあらわなノースリーブ！有田がライブに行ったインフルエンサー
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがインフルエンサーのしなこをゲストに迎え、ロケを繰り広げた。有田はしなこについて「今日で言えば一番会いたかった」と告白。「子どもたちが大ファンで」と理由を説明した。
続けて「ザキヤマ家族と俺の家族で一緒にしなこのライブに行く」と明かした。
【写真】デコルテあらわなノースリーブ！有田がライブに行ったインフルエンサー
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがインフルエンサーのしなこをゲストに迎え、ロケを繰り広げた。有田はしなこについて「今日で言えば一番会いたかった」と告白。「子どもたちが大ファンで」と理由を説明した。
続けて「ザキヤマ家族と俺の家族で一緒にしなこのライブに行く」と明かした。