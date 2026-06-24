２４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、モデルでタレントの森星（ひかり）が出演した。

日本のファッションデザイナーの草分けで、国際的に活躍した祖母・森英恵（もり・はなえ）さんが「星」と名付けたといい、５人きょうだいの末っ子の星。家族の話題になり、母・パメラさんとの思い出を明かした。

司会の黒柳徹子は「お母様はイタリア系アメリカ人」と紹介すると、星は「キッチンの中では『マンマ・ミーア』みたいな、ミュージカルが始まるんじゃないかという感じのファミリーで」と明るい家庭で育ったと振り返る。「手作りで絵本を作ってくれたり、手のひらで本をめくるようなしぐさで、何もないのに何か書いてあるように即興で物語を読んでくれていた。想像力がどんどん膨らんだ」という。

また、「学校に行っていたときは、家に帰ると黄色い壁が緑になっていたり。部屋ごとに色のカラーコーディネートがあって、家に帰るのが楽しかった」と母が自宅の壁をペイントしたこともあったといい、「自由に出来た環境がありがたかった」とオンリーワンな育児方針に感謝していた。