1次リーグK組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグK組が23日（日本時間24日）に行われ、コロンビアがコンゴ民主共和国を1-0で下した。試合終了間際、コロンビア・サポーターが時間稼ぎに打って出るシーンがあり、注目を集めている。

コロンビアは後半31分にムニョスのゴールで先制。1-0のまま時計は進み、後半アディショナルタイムに突入した。

カウントダウンが進む中、コンゴ民主共和国のコーナーキックの際は、エリア内でコロンビア選手が突然倒れこんだほか、時間稼ぎに出るシーンがあった。

ファウルでプレーが止まると、ピッチ上にボールが投げ込まれた。日本テレビで解説していた元日本代表GK権田修一は、コロンビア・サポーターが時間稼ぎのために投げ入れたと指摘。X上でも様々な声が上がった。

「最後コロンビアがサポーターもグルで南米な時間稼ぎせこかったのもおもろいw」

「最後の時間稼ぎは南米あるある」

「コロンビアのあの時間稼ぎは許されるんか」

「サポーターがボール投げ入れて妨害はあかんやろ」

「コロンビアのサポーター時間稼ぎにボール入れるんか」

「民度が…イメージ悪いなぁ」

コロンビアは連勝で1次リーグ突破が決定。27日（日本時間28日）には、クリスティアーノ・ロナウド擁するポルトガルと激突する。



（THE ANSWER編集部）