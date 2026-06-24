スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。パリーグ首位を走る西武の救援陣について言及した。

西武は２３日の楽天戦後、西口監督が「やり直してきてもらいます」と明かし、直近３登板で３被弾のドラフト２位ルーキー・岩城颯空投手、浜屋将太投手の両左腕のファーム再調整が決まった。

高木氏は、岩城が「コントロールが良い」と評価されている点について、「コースに投げるコントロールが凄く良かった」「高めのボールも生きてた」と、空振りを多くとっていたことについてコメント。ただ、「最近ではストライクを取るコントロールはある」「でも甘い所でも取ってくるよね」と、コースの甘さが失点につながっていると分析し、「パリーグの打者達が全体的に慣れてきている」と、打者目線でもコメントした。

また、高木氏が岩城と会話した際に「どうや？」と状態について聞くと「だいぶ疲れてます」と本人の口からも疲労がきていることを打ち明けられたと語り、この疲労について「体力的な疲れというよりも精神的な疲れが抜けないな」とコメント。クローザーの立場上、試合終盤まで登板機会がわからないことから精神面の負担が大きく、防御率が４点台まで悪化していることについても「これはねクローザーの防御率じゃないよ」と厳しいコメントを残した。

中央大学の後輩でもある岩城に「大学行ってグラウンド見つめてこい」「何か思い出す事があるんじゃないのか」「プロを目指して志して熱い気持ちで野球をやってた時の気持ちを思い出せ。しんみりなるなよ」と激励。岩城が打たれる姿を見ていると「俺も胸が痛い」としんみり。受けるキャッチャーも中央大学出身の古賀悠斗捕手であることから「くーって思ってると思うよ古賀も」と、後輩バッテリーについて言及した。

「器用なピッチャーではない」「球種も少ないから生命線はコントロール」と岩城について評価したうえで、投手出身である西口監督が岩城の制球力を評価し、指名したことについて「ここら辺が狂っている以上持たないだろうな」と、再調整後の活躍を期待した。