山粼賢人主演映画『キングダム 魂の決戦』が、公開日の7月17日よりMX4D、4DXで同時公開され、7月24日よりDolby Cinema、SCREENX、ULTRA 4DXで上映されることが決定。あわせて“決戦ビジュアル”が公開された。

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本作は、原泰久による漫画『キングダム』（集英社『週刊ヤングジャンプ』連載）を実写映画化したシリーズの5作目。2006年より連載を開始した原作は、単行本79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破している。

実写映画シリーズはこれまで『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）の4作品が公開され、シリーズ累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破している。

シリーズ第5弾となる本作では、原作屈指の人気エピソードである“合従軍編”が描かれる。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模の大攻防戦が繰り広げられる。舞台となるのは、これまで一度も破られたことがない秦の国門・函谷関。秦国は国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑むことになる。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼賢人、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。

先日、IMAXの同時公開が発表されたばかりの本作だが、公開日の7月17日よりMX4D、4DXの同時公開も決定。座席が前後上下に可動し、振動、香り、照明、風や水しぶきなど、多彩な演出が本編と完全にシンクロする体感型上映MX4Dと4DXでは、戦場を駆ける馬の躍動や、激戦の熱気まで全身で感じることができる。将軍ごとに異なる戦闘スタイルが再現されており、要潤演じる騰の戦闘シーンでは、素早い動きと華麗なアクションに合わせたスピード感のあるモーション演出も。さらに信（山粼賢人）と万極（山田裕貴）の激闘では、剣と剣が激突する衝撃や打撃の重みをも表現されている。

また、公開翌週の7月24日より、Dolby Cinema、SCREENX、ULTRA 4DXの上映も決定。Dolby Cinemaでは、豊かな色彩とコントラストを実現するDolby Visionの映像と、全方位から包み込むDolby Atmosの立体音響が融合し、奥行きまでリアルに感じられる映画体験を演出。次世代型上映システムとして世界的に注目を集めるSCREENXでは、正面のスクリーンに加えて両側面にも映像が投影され、視界すべてで映画を鑑賞することができる。4DXとSCREENXが融合した上映システムULTRA 4DXは、臨場感と没入感の極限を追求した体感型シアターとなっており、今までにないダイナミックな映画体験を楽しめる。

上映決定を記念して公開された“決戦ビジュアル”には、王騎将軍（大沢たかお）から託された想いを胸に未来を切り拓こうとする信と、祖国を秦に蹂躙された怨念に突き動かされる万極が、互いの信念をぶつけ合い真正面から対峙。“希望”を象徴する信と、深い憎悪を抱え“闇”を象徴する万極。それぞれの想いを背負った2人が激突するビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）