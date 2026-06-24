【Ｗ杯】すでに敗退が決まった国は？ 北中米カリブ海２、欧州１、アフリカ１、アジア１の計５チーム
現地６月11日に幕を開けた北中米ワールドカップ。23日にグループステージ各12グループの第２節の全日程が終了した。
最終節を残し、ラウンド32進出を確定させたチームがある一方、大会敗退が決まってしまったチームもある。
無念の結果に終わったのは、以下の５チーム。いずれも初戦、２戦目とも黒星で、連敗を喫した。
Ｃ組：ハイチ（北中米カリブ海）
Ｄ組：トルコ（欧州）
Ｆ組：チュニジア（アフリカ）
Ｊ組：ヨルダン（アジア）
Ｌ組：パナマ（北中米カリブ海）
上記５チームの戦績と最終節のカードは以下のとおり。
●ハイチ
vs.スコットランド／０−１
vs.ブラジル／０−３
最終節の相手：モロッコ
●トルコ
vs.オーストラリア／０−２
vs.パラグアイ／０−１
最終節の相手：アメリカ
●チュニジア
vs.スウェーデン／１−５
vs.日本／０−４
最終節の相手：オランダ
●ヨルダン
vs.オーストリア／１−３
vs.アルジェリア／１−２
最終節の相手：アルゼンチン
●パナマ
vs.ガーナ／０−１
vs.クロアチア／０−１
最終節の相手：イングランド
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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最終節を残し、ラウンド32進出を確定させたチームがある一方、大会敗退が決まってしまったチームもある。
無念の結果に終わったのは、以下の５チーム。いずれも初戦、２戦目とも黒星で、連敗を喫した。
Ｃ組：ハイチ（北中米カリブ海）
Ｄ組：トルコ（欧州）
Ｆ組：チュニジア（アフリカ）
Ｊ組：ヨルダン（アジア）
Ｌ組：パナマ（北中米カリブ海）
上記５チームの戦績と最終節のカードは以下のとおり。
vs.スコットランド／０−１
vs.ブラジル／０−３
最終節の相手：モロッコ
●トルコ
vs.オーストラリア／０−２
vs.パラグアイ／０−１
最終節の相手：アメリカ
●チュニジア
vs.スウェーデン／１−５
vs.日本／０−４
最終節の相手：オランダ
●ヨルダン
vs.オーストリア／１−３
vs.アルジェリア／１−２
最終節の相手：アルゼンチン
●パナマ
vs.ガーナ／０−１
vs.クロアチア／０−１
最終節の相手：イングランド
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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