タモリ「ボケていく頭をフル回転」 難解なテーマ扱うNHK冠番組に苦笑「覚悟してやらないと続けられない（笑）」
タレントのタモリ（80）が24日、NHKで行われた知的探求エンターテインメント番組『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』新MC発表会に登場した。
タモリとノーベル賞科学者・山中伸弥氏（63）がタッグでMCを務める同番組に、新MCとして歌手のMISIAが7月4日放送回（後7：30）「宇宙とは何か？」から参加する。
番組では、果てしなく広がる宇宙の起源やその仕組みについて、最先端の科学が解き明かした驚きの事実を徹底探求。「命」を見つめてきた3人が、今度は「宇宙」という壮大なスケールを前にどのような言葉を交わし、どんな不思議（びっくりはてな）を見出すのか。進行はお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』は2025年7月より1クールに1回ほど放送され、次回で7回目を迎える。初回は「AIは人間を超えるのか」がテーマで、それから認知症、音楽、噴火、がんなどさまざまなテーマを扱ってきた。
番組についてタモリは「この番組は本当に難しくて。最初に（『宇宙とは何か？』という）タイトルを最初に聞いたときにどうなるんだろうかと思った。打ち合わせで少しずつ柔らかくなってくるんですけど、本番は年とともにボケていく頭をフル回転しても追いつけないような内容になっていて、1年以上やっている気がする」と回顧。
ともに番組を続けてきた山中氏については「救い」だといい「先生は医学のこと以外にもいろいろ興味がおありでして、心から頼っている次第です」と信頼を寄せる。「（番組開始から）1年経っていますが、ほとんどが忘れていますね（笑）」と笑わせつつ、「一回一回、本当に体当たりでやっていきたい。覚悟してやらないとこれ以上続けられないんじゃないかと思っている（笑）」と苦笑いを浮かべた。
MISHAの加入については「歌だけじゃなくていろんなことに興味があるんだなと感じました。なので初回の番組では何ら違和感なくやることができました」と収録を振り返る。また、「僕と山中先生はあんまり人間的な情緒がないんですね（笑）。2人だと殺伐とした雰囲気もあるんじゃないかなと思うんですけど、本当に柔らかくしていただいてありがとうございます（笑）」と感謝していた。
タモリとノーベル賞科学者・山中伸弥氏（63）がタッグでMCを務める同番組に、新MCとして歌手のMISIAが7月4日放送回（後7：30）「宇宙とは何か？」から参加する。
番組では、果てしなく広がる宇宙の起源やその仕組みについて、最先端の科学が解き明かした驚きの事実を徹底探求。「命」を見つめてきた3人が、今度は「宇宙」という壮大なスケールを前にどのような言葉を交わし、どんな不思議（びっくりはてな）を見出すのか。進行はお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
番組についてタモリは「この番組は本当に難しくて。最初に（『宇宙とは何か？』という）タイトルを最初に聞いたときにどうなるんだろうかと思った。打ち合わせで少しずつ柔らかくなってくるんですけど、本番は年とともにボケていく頭をフル回転しても追いつけないような内容になっていて、1年以上やっている気がする」と回顧。
ともに番組を続けてきた山中氏については「救い」だといい「先生は医学のこと以外にもいろいろ興味がおありでして、心から頼っている次第です」と信頼を寄せる。「（番組開始から）1年経っていますが、ほとんどが忘れていますね（笑）」と笑わせつつ、「一回一回、本当に体当たりでやっていきたい。覚悟してやらないとこれ以上続けられないんじゃないかと思っている（笑）」と苦笑いを浮かべた。
MISHAの加入については「歌だけじゃなくていろんなことに興味があるんだなと感じました。なので初回の番組では何ら違和感なくやることができました」と収録を振り返る。また、「僕と山中先生はあんまり人間的な情緒がないんですね（笑）。2人だと殺伐とした雰囲気もあるんじゃないかなと思うんですけど、本当に柔らかくしていただいてありがとうございます（笑）」と感謝していた。