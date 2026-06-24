今月１９日、東大阪市内の自宅マンションで７０代の父親を殺害しようとしたとして３６歳の息子が逮捕されました。

殺人未遂容疑で逮捕されたのは東大阪市の派遣社員・鈴木星矢容疑者（３６）です。

警察によりますと鈴木容疑者は１９日午後５時半ごろ、自宅マンションで父親の雅晴さん（７１）を手で突き倒し、扇風機や酒瓶を投げつけるなどの暴行を加え殺害した疑いがもたれていて、殺人容疑で送検されました。

鈴木容疑者が自ら「お父さんを殺しました」と警察署に申告し事件が発覚。

雅晴さんはリビングでうつぶせに倒れていて、心肺停止の状態で病院に搬送され、２日後に死亡が確認されていました。

司法解剖の結果、雅晴さんは頭部に強い衝撃を受けたことが致命傷になったということです。

調べに対し鈴木容疑者は「父が死んでも構わないという気持ちがあり、やったけど、動かなくなった父を見てやりすぎてしまったと思った」と容疑を認めているということです。

鈴木容疑者は雅晴さんと２人暮らしでトラブルなどの相談歴はなく、事件直前に鈴木容疑者の生活態度を巡って親子喧嘩になっていたとみられ、警察が事件の経緯を詳しく調べています。