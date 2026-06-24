タモリ（80）が24日、NHK「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（土曜午後7時半）取材会に出席した。

NHKスペシャルの人気シリーズ「人体」で共演していたタモリとノーベル化学賞受賞研究者、山中伸弥氏（63）のコンビによる“知的探求エンターテインメント番組”。3月7日放送回で、トリプルMCとして出演した吉岡里帆が卒業。7月4日放送回から、新MCに歌手のMISIA（47）を迎える。新体制1回目は「宇宙とは何か？」をテーマに、果てしなく広がる宇宙の起源やその仕組みについて、最先端の科学が解き明かした驚きの事実を徹底探求する。

タモリは番組開始1年を迎え「歳と共にボケている頭を回転して…1年以上やっている感じがしますねえ」と苦笑。そして「救いは山中先生です。医学意外にも興味がおありでして、心から頼っている次第なんですが、（番組内容は）ほとんど忘れてます。どんどん頭がダメになってきて、覚悟してやらないと続けられない番組です」と笑顔を見せた。

一方で、山中氏は「あっという間の1年」とし、「医学を超えて科学全般、ものすごく広い範囲をわかりやすく届ける、挑戦的でやりがいのある番組。これからも一生懸命届けていきたい」と話した。

7月4日放送のテーマ「宇宙」について、タモリは「宇宙と聞くとまずUFOが思い浮かびますね…次に、宇宙について考えたくないということ。消極的な考えですね」としみじみ。さらに、宇宙でしたいことを聞かれると、「この年になって宇宙に行こうとは思いません。穏やかに余生を地球上で過ごしたい」と笑いを誘った。SF好きという山中氏は「何万光年先までいけるのであれば宇宙の生物に会いたい」と目を輝かせたが、「今回番組で、宇宙人は『来るだけの能力があるのならば、すでに来て何かしているはず』と聞いて。いる可能性は少ないですね」と語った。