高齢の母が「町内会の草刈り」を休んだら“罰金5000円”を請求されて唖然…。体調不良なのに、酷くないでしょうか？ こういう場合、「近所付き合い」のために割り切るしかないのでしょうか？理不尽な出費を防ぐ“正しい対処法”を確認！

町内会の草刈りを欠席したら罰金5000円を払う必要はある？

まず確認したいのは、町内会や自治会は、地域住民が自主的に作る任意団体だという点です。そのため、草刈りへの参加そのものが、法律で一律に義務づけられているわけではありません。欠席した人にお金を求めるルールがある場合でも、それは多くの場合、町内会の規約や申し合わせによるものです。

ただし、「町内会の決まりだから有効」とはかぎりません。特に高齢や体調不良など、本人の意思ではどうにもならない事情がある場合まで、機械的に罰金を求めるのは不公平と受け止められる可能性があります。

そのため、支払いに納得できないときは、その場で判断せず、まず請求の根拠となる規約や総会資料を確認しましょう。



自治会費と草刈りの欠席罰金は何が違う？

自治会費は回覧板や防犯灯、清掃用具、防災活動、地域行事など、町内会や自治会の活動に使われる費用です。会員として加入している場合は、規約に基づいて支払うのが一般的です。

一方、草刈りを欠席したときに請求される費用は、自治会費とは性質が異なります。自治会費が全員から定期的に集められる費用であるのに対し、欠席による罰金は活動に参加しなかった人を対象に求められるものです。

そのため、名称が「協力金」や「出不足金」などになっていても、実質的には欠席に対する負担金と考えられます。

ここで大切なのは、その費用が何のために使われるかです。例えば、草刈りに参加できない人の代わりに業者へ作業を頼む費用や、参加者への飲み物代にあてるなど、目的が明確であれば一定の理解は得やすいでしょう。

一方、使い道が不明確なまま「昔からの決まりだから」と請求される場合は、納得しにくいものです。その場合は、すぐに支払うのではなく、費用の使い道や金額の決め方を確認してから判断するとよいでしょう。



体調不良や高齢で参加できないときはどう対応する？

高齢の母親が体調不良で草刈りに参加できない場合、最初から強く拒否するよりも、まず事情を丁寧に伝えることが大切です。「高齢で屋外作業が難しい」「医師から無理をしないよう言われている」「熱中症や転倒の不安がある」など、参加できない理由を具体的に説明しましょう。

そのうえで、代わりの協力方法を相談するのも一つの方法です。例えば、草刈り以外の軽い作業を手伝う、回覧板の確認を早めに行う、可能な範囲で清掃用具の準備を担当する、といった形が考えられます。

無理に参加してけがをすると、本人だけでなく家族や地域にも負担がかかるため、できることとできないことを分けて伝えることが大切です。

また、規約に欠席時の負担金が明記されている場合でも、体調不良や高齢者への免除規定がないか確認しておきたいところです。免除規定がなければ、今後のために「高齢者や病気の人は免除または減額する」といったルール作りを提案してもよいでしょう。

近年は自治会の高齢化や役員の負担増も課題になっているため、参加できない人を責めるのではなく、地域全体で持続しやすい運営方法を話し合うことが求められます。



草刈りの欠席罰金は、まず規約を確認してから事情を伝えて話し合おう

体調不良で町内会の草刈りに参加できなかった場合、「欠席罰金5000円」を必ず支払わなければならないとはかぎりません。町内会や自治会は任意の住民組織であり、草刈りの不参加金も法律上の罰金ではなく、地域内のルールとして扱われるのが一般的です。

ただし、地域で生活していく以上、近所との関係も大切です。欠席による罰金を求められた場合は、まずは規約を確認し、請求の根拠や使い道を聞いたうえで、高齢や体調不良で参加できない事情を伝えましょう。

また、必要であれば、市区町村の地域活動担当窓口や法律相談を利用する方法もあります。無理に参加するのではなく、できる範囲で協力する形を話し合い、本人にも地域にも負担の少ない解決を目指しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー