夫はまだ「5年前のスマホ」を使っています。動作は遅いようですが、買い替えるより使い続けたほうが節約になりますか？

5年前のスマホを使い続けるメリットとは

5年前のスマホを使い続けるメリットの一つは、新しい端末の購入費用を抑えられることです。近年のスマホは高性能化が進み、ミドルレンジモデルでも5万円前後、高性能モデルでは10万円を超えるものも珍しくありません。

そのため、現在のスマホで電話やLINE、インターネット閲覧などが問題なくできているのであれば、買い替えを先延ばしにすることで大きな出費を避けられます。

また、スマホの設定をやり直す手間がかからない点もメリットです。新しい端末へ移行する際は、アプリの引き継ぎや各種設定が必要になります。こうした作業を面倒に感じる人もいるでしょう。

最近のスマホは性能が向上しているものの、利用目的によっては数年前の機種でも十分に使える場合があります。動画視聴やSNS利用が中心であれば、5年前の機種でも十分使える場合があります。そのため、利用目的が限定的で大きな不満がないなら、使い続けることで節約につながる可能性があります。



古いスマホを使い続けることで発生するデメリット

一方で、古いスマホには見落としがちなコストもあります。まず大きいのがバッテリーの劣化です。スマホのバッテリーは充電と放電を繰り返すことで少しずつ性能が低下します。その結果、充電の減りが早くなったり、突然電源が落ちたりすることがあります。

また、端末の性能や保存データの増加などにより、動作が遅く感じられることもあります。アプリの起動に時間がかかったり、画面の切り替えが遅くなったりすると、毎日の小さなストレスが積み重なります。

さらに注意したいのがセキュリティ面です。スマホメーカーによるOSアップデートやセキュリティ更新は一定期間で終了することがあります。サポートが終了した端末では、新たに見つかった脆弱性に対応できない場合があり、セキュリティリスクが高まる可能性があります。

故障リスクも年数とともに高まります。突然スマホが起動しなくなった場合、写真や連絡先などの大切なデータを失う可能性もあるため、定期的なバックアップが欠かせません。



買い替えたほうが結果的に節約になるケース

一見すると、スマホを長く使うほど節約になるように思えます。しかし、場合によっては買い替えたほうが結果的に得になることもあります。例えば、バッテリーの劣化が進み、外出中に何度も充電が必要な状態になっている場合です。モバイルバッテリーの購入や頻繁な充電が必要になると、利便性が低下する可能性があります。

また、仕事でスマホを使う人は注意が必要です。メール確認やアプリ操作に毎日数分余計な時間がかかるだけでも、年間ではかなりの時間になります。さらに、古いスマホが故障した場合は突然買い替えを迫られることがあります。急な故障で買い替えが必要になると、十分に比較検討する時間を確保しにくくなります。

最近は高性能な機種だけでなく、4万円から6万円程度の比較的手頃なスマホも増えています。普段使いが中心なら、こうした機種へ計画的に買い替えることで、快適さと節約を両立できる場合があります。



節約だけでなく使いやすさも含めて判断しよう

5年前のスマホを使い続けることは、短期的には確かに節約につながります。しかし、バッテリー劣化や動作の遅さ、サポート終了後のセキュリティリスクなどを考えると、必ずしも使い続けることが最もお得とは限りません。

特に、動作の遅さによるストレスを日常的に感じている場合や、OSのサポートが終了している場合は、買い替えを検討する価値があります。逆に、バッテリーの持ちや動作に大きな問題がなく、利用目的も限定的であれば、もうしばらく使い続ける選択肢も十分合理的です。

重要なのは、「まだ使えるか」だけではなく、「快適に安全に使えるか」という視点で判断することです。端末代だけでなく、使い勝手や故障リスクも含めて考えることで、自分にとって最も納得できる選択ができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー