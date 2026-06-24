AKB48、コンサートの推し席ランキング中間発表延期
【モデルプレス＝2026/06/24】AKB48の公式X（旧Twitter）が6月24日に更新され、「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキングの中間発表を延期することが発表された。
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投稿では「本日20：00より配信を予定しておりました「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング 中間発表 配信につきまして、7月10日（金）へ延期させていただきます」と発表。なお、配信開始時刻につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします」と伝えた。
AKB48は9月26日、27日に「Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPT LIVE」を開催予定。27日の「推しが『好きish』コンサート」は、メンバーごとに“推し席”を販売し、チケットの応募枚数に応じて、楽曲の立ち位置や参加楽曲数が決定。座席は推しメンごとにまとめて配席され、各座席エリアは、後日生配信されるメンバーによるくじ引きの順番に応じて決定する。
6月21日に「推し席ランキング 中間発表 配信決定」とし「上位16名がコンサート選抜となる公演 現在の選抜圏内ベスト16を大発表」と伝えていた。これを受け、当初伝えられていたコンセプト内容との相違に様々な声が上がっていた。（modelpress編集部）
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◆AKB48、中間発表延期
投稿では「本日20：00より配信を予定しておりました「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング 中間発表 配信につきまして、7月10日（金）へ延期させていただきます」と発表。なお、配信開始時刻につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします」と伝えた。
◆AKB48、選抜圏内ベスト16を発表予定だった
6月21日に「推し席ランキング 中間発表 配信決定」とし「上位16名がコンサート選抜となる公演 現在の選抜圏内ベスト16を大発表」と伝えていた。これを受け、当初伝えられていたコンセプト内容との相違に様々な声が上がっていた。（modelpress編集部）
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