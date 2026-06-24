Hey! Say! JUMP山田涼介「顔が2倍くらいに」幼少期にアレルギー反応出た食材 現在は「食べられるようになりました」
【モデルプレス＝2026/06/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、23日放送の日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。幼少期にアレルギー反応が出た食材を明かした。
【写真】33歳人気STARTO、アレルギー反応出た食べ物を食べる様子
この日、同番組では「知らないとヤバい！危険生物SP」と題し、生き物にまつわる体験についてトークを展開した。山田は「小さい頃にBBQに行った時に、カニを食べたんです」と切り出し「家に帰ったら冗談抜きに顔が2倍くらいに腫れ上がって、喉の中もアレルギー反応で腫れて。次、気づいた時は病院のベッドの上で」と明かした。
続けて「そこから怖くてもう食べれなかったんですけど、今はもう食べられるようになりました」と口に。スタジオからは驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】33歳人気STARTO、アレルギー反応出た食べ物を食べる様子
◆山田涼介「顔が2倍くらいに腫れ上がって」
この日、同番組では「知らないとヤバい！危険生物SP」と題し、生き物にまつわる体験についてトークを展開した。山田は「小さい頃にBBQに行った時に、カニを食べたんです」と切り出し「家に帰ったら冗談抜きに顔が2倍くらいに腫れ上がって、喉の中もアレルギー反応で腫れて。次、気づいた時は病院のベッドの上で」と明かした。
◆山田涼介「今はもう食べられるように」
続けて「そこから怖くてもう食べれなかったんですけど、今はもう食べられるようになりました」と口に。スタジオからは驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
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