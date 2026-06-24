“空港職員への態度”で物議醸したIVE・ウォニョン、機内動画を公開！明るい笑顔で日本へ出国

空港での態度をめぐって物議を醸したIVEのウォニョンが、飛行機内での様子を公開し、注目を集めた。

6月23日、ウォニョンは個人インスタグラムのストーリーズを更新し、動画を公開した。

【話題】これが本性？ウォニョン、空港での態度が物議

公開された映像には、日本へ向かう飛行機内で自撮りをするウォニョンの姿が収められている。彼女は特有の愛らしい笑顔と人形のようなビジュアルを披露。マスクやサングラスを着用せず、明るく笑う姿がファンの注目を集めた。

（画像＝ウォニョンInstagram）

（画像＝ウォニョンInstagram）

これに先立ち、5月30日、空港で撮影されたウォニョンの映像がSNSを中心に拡散され、議論を呼んだ。

その映像では、ウォニョンが身分確認の際に職員の前で腕を組み、マスクで覆われた顔をちらりと見せ、手渡されたパスポートを片手で受け取ったように見える場面が収められていた。後ろに続いた同じグループのメンバーが職員に頭を下げているようにも見え、結果的にウォニョンの対応との違いが目立つ映像となっていた。

この映像がSNS上で拡散されたことで、オンライン上ではさまざまな意見が噴出。一部では態度を指摘する声が上がった一方で、「何でもかんでも問題にしすぎ」「腕を組むことの何が悪いことなのか」と擁護する声も寄せられた。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、本日（6月24日）東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。