歌手のＭＩＳＩＡが２４日、ＮＨＫの番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（隔月土曜・後７時３０分）の新ＭＣに加入することが発表され、東京・渋谷の同局で発表会見を行った。

昨年７月にスタートし、タモリと京大ｉＰＳ細胞研究所名誉所長・山中伸弥教授がＭＣを務める知的探求エンターテインメント番組にビッグネームが加わった。７月４日に放送される「宇宙とは何か？」の回からＭＣ陣に加わるＭＩＳＩＡは、テレビ番組初レギュラーに「光栄なオファー。楽しみの方が大きい」。初回収録を終えて「最初は緊張して言葉がなかなか出てこなかった。タモリさんや山中さんは発見した疑問をどんどん質問していて、私も気づけば感じたことを口にできていた」と笑顔。「宇宙は壮大だけど、人間はこんなに大きな力を得られるのか、と思った。人間の根源的なテーマに触れることができた」と感嘆した。

幼い頃に宇宙をテーマにしたＮＨＫの番組を見て以来、興味を持ち続けてきたといい「子どもたちが考えるきっかけになる番組」と今後の収録を含めて意欲を示した。

宇宙空間へ行ったら何をしたいかを聞かれると「（宇宙で）ライブをやってみたかったが、空気がないところでは歌の振動が伝わらないと言われた」と回想。「歌を歌えるのはこの地球上だから。私たちは歌が歌える星に住んでいる、という事実に感動した。宇宙でやりたいことはあるんですけど、どうやらできないらしい」と苦笑した。

一方で、会見に出席した山中教授は「ＳＦが大好きだったので、何万光年先まで行けるのであれば“星の生物”に会いたいと心から思います。できたら中を調べたい。宇宙人はどこかにはいる」と夢のある回答。タモリは「この年になって宇宙に行こうとは思いません。穏やかに余生を地球上で過ごしたい」と笑わせた。