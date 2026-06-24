◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）

巨人・山崎伊織投手（２７）が約１か月半ぶりに実戦復帰した。

３軍戦で６回から３番手で登板。予定の１イニングを１安打無失点で終えた。打者４人に７球。最速は１５１キロをマークした。

「右肩違和感」のため２球で緊急降板した５月３日のファーム・リーグ・広島戦（ジャイアンツタウン）以来、５２日ぶりにゲームへ帰ってきた。

昨季はチーム最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリア。６年目の今季は開幕投手の筆頭候補に挙がっていたが、３月中旬に右肩コンディション不良で戦線離脱。一度は復帰を果たすも、今度は別箇所の負傷で再び故障班に戻っていた。

本格的なブルペン投球を再開したのは今月６日。１３日に打撃投手を務めて４１球を投じ、１６日に実戦形式のライブＢＰに登板。最速１４９キロをマークし「しっかりと全力で腕を振れたので（患部の）不安は全くない。あとはもうちょっと投げていくだけ」と話していた。

１軍先発陣はチームトップ５勝の井上、ドラ１竹丸らを筆頭に、今季初勝利から４連勝中の戸郷らも奮闘を続けている。橋上監督代行は「山崎投手も含めてローテに入ってくれれば、チーム内の競争も激しくなってさらに強力な投手陣になる。オールスター前くらいに入ってきてくれれば」と順調に復活へのステップを踏むことを期待している。

◆今季の山崎

▽３月１５日 右肩コンディション不良で故障班に合流。それまでは開幕戦と同じ金曜日に合わせてオープン戦から登板を重ね、実戦３試合、計９イニングで失点１。

▽５月３日 ２軍・広島戦で実戦復帰するも初回２球で緊急降板。再び故障班へ

▽６月６日 座った捕手へのブルペン投球を再開し、変化球も交えて３３球。

▽同１０日 ２度目のブルペン入りで６９球。

▽同１３日 Ｇ球場で打撃投手を務めて４１球を投じ、最速１４６キロを計測。

▽同１６日 約１か月ぶり実戦形式のライブＢＰで打者６人と対戦。計２２球で最速１４９キロを計測。