お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。かつて自身が受けていたデートDVを告白する場面があった。

この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。 デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮影などの性的暴力、デート費用を払わない・借りたお金を返さない経済的暴力、という5つの暴力があるという。

MCの上田晋也のほか、レギュラーの大久保、土屋アンナ、川島海荷、安田美沙子、「見取り図」リリーが出演し、自身の経験などについてトークを展開した。

上田から「大久保さんとか、デートDVだったかな？っていうのがある？」と聞かれた大久保は「全然バリバリありますよ」とキッパリ。「経済的なことで言ったら、お金を貸したまま返ってこないっていうのもありますし」と話した。

「あと、暴力系も全然あって」と大久保。「たまたま週末で（彼が）うちにいたんですよ。ちょっともめて、“まあいいや”と思って私が先に家を出たんです、彼を私のうちに残して。しばらくして帰ってきたら、押し入れの襖に極太のペンで『怒殺』って書いてあったんです。怒り殺すで『怒殺』って書いてあって、バチーンって穴が開いていたんです」と驚きの展開を明かした。

スタジオから「怖っ！」と声が上がる中、大久保は「私、『怒殺』って言葉知らないと思って辞書引いたの」ともらすと、上田が「いやいや、最初にやるべきはそれじゃない！」とツッコミ。

大久保は「20代の話なんでですけど、最初に付き合った人だったんで、“何か私のいけなかったんだろう”みたいなこともあって。なかなか別れられなかったですね、その人と」と話した。