nanadecorの夏限定インナーが登場！天然茶綿で叶える心地よい夏美容

紫外線や汗、冷房による乾燥など、夏は肌にとって過酷な季節。スキンケアで外側からケアするだけでなく、肌に長時間触れるインナー選びも美しさを保つ大切なポイントです。そんな中、オーガニックコットンを使用したアイテムで人気のnanadecorから、希少な茶綿を使用した「茶綿ナナリブ」シリーズが夏限定で登場。天然素材ならではのやさしい着心地と機能性で、暑い季節を快適にサポートしてくれる注目のコレクションです。

茶綿だから叶う天然の機能性

今回発売される「茶綿ナナリブ」シリーズには、自然の力で美しいブラウンカラーを持つ希少な茶綿を採用しています。

化学染料を使用せず、綿花本来の色合いを活かしているため、オーガニックコットンならではのやわらかな風合いをそのまま楽しめるのが魅力です。

さらに茶綿には、天然成分であるタンニンが含まれており、抗菌防臭効果やUVカット効果が期待できます。

汗ばむ季節の気になるニオイ対策はもちろん、強い日差しから肌をやさしく守ってくれるのも嬉しいポイント。

科学的な加工に頼らず、自然本来の力を活かしたインナーは、肌が敏感になりやすい夏にもぴったりです。

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肌にも環境にもやさしいオーガニックコットン

茶綿ナナリブシリーズは、漂白や染色などの化学処理を行わず仕上げられています。

そのため、生地には綿花の葉やがくの一部が小さな点として残る場合がありますが、これは本物のオーガニックコットンならではの証です。

また、使い続けることで少しずつ色味が変化していく経年変化も楽しみのひとつ。洗濯や日光によって表情が変わり、自分だけの一枚へと育っていきます。

毎日身につけるものだからこそ、自然素材のぬくもりを感じながら過ごせるのは大きな魅力。五感をやさしく包み込み、心までリラックスさせてくれそうです♪

夏限定ラインナップをチェック



・ナナリブ キャミソール

・ナナリブ タンクトップ

・ナナリブ ショーツ

・その他関連アイテム

今回の「茶綿ナナリブ」シリーズは、2026年6月20日（土）より数量限定で販売されています。展開カラーは茶綿ならではのブラウンカラーです。

販売はnanadecor公式オンラインショップおよび直営店「サロン・ド・ナナデェコール（東京・表参道）」にて実施。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

まとめ

夏の肌は思っている以上にストレスを受けています。だからこそ、スキンケアだけでなく、毎日身につけるインナーから見直してみるのもおすすめです。

nanadecorの「茶綿ナナリブ」シリーズは、天然の抗菌防臭効果やUVカット効果を備えた、夏に嬉しい一着。

肌へのやさしさと快適さを両立した限定アイテムで、この夏を心地よく過ごしてみてはいかがでしょうか♡