サックス奏者の上野耕平氏が２３日、ＢＳ日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」で、改めて結婚の報告を行った。

大の鉄道好きとしても知られる上野氏は今回は南海電鉄の「ＧＲＡＮ天空」に乗車。高野山へ向かう鉄道旅を堪能した。

その中でスタッフから「友近さんと礼二さんへ結婚の報告は？」と聞かれ「そうなんですよ。実は前回の妄想トレインのオンエアのＶを見たら、車が３台もあるみたいな話をしたときに、独身よね？みたいな流れがあった」と昨年１１月１１日放送回を振り返った。

この時に上野氏は、鉄道と同じぐらい車が好きだと告白し、所有している３台の高級車の写真を披露。これに友近から「独身よね？女性ファンが食いつくんちゃう？」などと話していた。

上野氏は「あの時はまだ入籍してなかったが、結婚させていただきました」と言って左手薬指の指輪を見せた。妻は上野氏の電車好きにも理解があるといい「ファンタグラフの菱形とシングルアームの違いは見破れるぐらいの鉄分はお持ちなので、もっと沼に引きずり込もうかと」と笑顔を見せていた。

上野氏は１９日に自身のＸで結婚と１１月に第１子が誕生予定だと報告。お相手については触れていないが、ＮＨＫ林田理沙アナとの結婚が報じられている。