24日未明、群馬県高崎市の駐車場で10代から20代とみられる女性が血まみれで倒れているのがみつかり、その後、死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査していて、その後、交通事故で死亡した男性との関連を調べています。中継です。

女性が倒れていた駐車場です。女性の車はここから30キロほど離れた埼玉県内で事故を起こし、運転していた男性が死亡しました。あわてて逃走しようとしたのか、取材を始めた午前中には出口のバーが壊されたままになっていました。

警察によりますと、午前3時ごろ、JR高崎駅近くの駐車場で「知り合いの女性が知人男性ともめている」と通報がありました。駐車場には10代から20代とみられる女性が血まみれで倒れていて、その後、死亡が確認されました。現場からは刃渡り10センチほどの刃物がみつかっています。

およそ1時間後の午前4時ごろ、現場から逃走した車がおよそ30キロ離れた埼玉県深谷市内で電柱に衝突する事故があり、運転していた男性は病院で死亡が確認されました。

警察は、亡くなった男性が殺人事件について何らかの事情を知っているとみて捜査しています。