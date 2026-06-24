ホロライブ・常闇トワ、活動を一時休止 数日前に救急搬送→治療 「メニエール病の疑い」と診断
ホロライブプロダクション所属のVTuber・常闇トワが24日、自身のXを更新。救急搬送され治療を受けていたことを報告し、現状を伝えた。
【Xより】病状から現在の状況まで説明…一時休止する常闇トワからの発表【全文】
「まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と切り出し「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました。病院へは白上フブキちゃんについてきてもらい、その後担当マネージャーにも連絡・対応・駆けつけてもらいました。本当に感謝しています」と状況を説明。
「その後、セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結果、現時点ではメニエール病の疑いがあるとの診断を受けています。 医師からは今月いっぱい休養するよう指示を受けており、会社とも相談した結果、今月は活動をお休みさせていただくことになりました。 来月以降については、今後の体調や診察結果を見ながら判断していきます」と発表した。
「また、V最スト6については当日の辞退となってしまい、主催の渋谷ハルさん、チームメンバーの皆さん、応援してくださっていた皆さん、そして関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。 最後まで出場したい気持ちはありましたが、その時の状態では試合に参加できる状況ではありませんでした」と謝罪。
その上で現状にも言及し、「現在は薬の効果もあり、自力で歩けるところまで回復しています。まだ頭を動かした際のめまいやふらつきは残っていますが、少しずつ体を動かして良くなっています」「命に別状はありませんので、その点は安心してください！」とした。「まずはしっかり休んで治療に専念し、元気な姿で戻ってこられるよう頑張ります」とコメント。ファンへの感謝を伝えた。
常闇トワは、ホロライブ4期生の人気VTuber。ハスキーボイスが特徴でその歌声で人気を集めているほか、FPSゲームが得意で事務所の垣根を超えたコラボレーションを行っており、大会でも活躍している。チャンネル登録者数は、157万人。
【Xより】病状から現在の状況まで説明…一時休止する常闇トワからの発表【全文】
「まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と切り出し「6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました。病院へは白上フブキちゃんについてきてもらい、その後担当マネージャーにも連絡・対応・駆けつけてもらいました。本当に感謝しています」と状況を説明。
「また、V最スト6については当日の辞退となってしまい、主催の渋谷ハルさん、チームメンバーの皆さん、応援してくださっていた皆さん、そして関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。 最後まで出場したい気持ちはありましたが、その時の状態では試合に参加できる状況ではありませんでした」と謝罪。
その上で現状にも言及し、「現在は薬の効果もあり、自力で歩けるところまで回復しています。まだ頭を動かした際のめまいやふらつきは残っていますが、少しずつ体を動かして良くなっています」「命に別状はありませんので、その点は安心してください！」とした。「まずはしっかり休んで治療に専念し、元気な姿で戻ってこられるよう頑張ります」とコメント。ファンへの感謝を伝えた。
常闇トワは、ホロライブ4期生の人気VTuber。ハスキーボイスが特徴でその歌声で人気を集めているほか、FPSゲームが得意で事務所の垣根を超えたコラボレーションを行っており、大会でも活躍している。チャンネル登録者数は、157万人。