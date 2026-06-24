タレントの成瀬いな（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のラウンドガール・コスチューム姿を披露した。

「SHOOT BOXING SHOOT GIRLS」とつづり、21日に東京・後楽園ホールで開催された「SHOOT BOXING2026 act.3」で「SHOOT GIRLS」としてラウンドガールを務めた自身のショットをアップ。

ハッシュタグで「ラウンドガール」「シュートボクシング」「シュートガールズ」「SHOOTBOXING shootgirls」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「見惚れてしまった」「かわいい」「スタイル抜群魅力たっぷり」などの声が寄せられている。

成瀬は、千葉県出身で、小学生では野球に熱中し、男子を押しのけてレギュラーとなった実力の持ち主。今もバッティングセンターで快音を飛ばし、野球中継のゲストも務めている。推しはロッテ。

2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。昨年度から、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍中。昨年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。

今年4月に浜松オートレースヴィーナス10代目に就任。公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。趣味はコスプレ、アニメ、ゲーム、旅行、バイク。特技は野球に加えて韓国語。愛車は、アメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」。