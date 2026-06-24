なにわ男子・西畑大吾＆藤原丈一郎、デビュー5年で起こった変化とは「やっと構築されてきた感があるなと思っている」
【モデルプレス＝2026/06/24】なにわ男子の西畑大吾と藤原丈一郎が、7月1日発売の『CHEER（チア） Vol.71』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。デビューから5年間でグループに起こった変化を明かした。
【写真】なにわ男子メンバー「びっくり」劇的イメチェン
ニューアルバム「ND5」を17日にリリースし、7月11日から『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』がスタートするなにわ男子から、西畑と藤原が登場。本を読みながらの2ショット撮影では、西畑が洋書を声に出して読み上げたり、ふたりでお互いの本を読み合いっこしたりする様子を見せた。藤原が本を遠ざけて目を細め「俺らいずれこうなるかな…」とふざけると西畑は大笑い。カメラマンが「見つめ合ってください」とお願いすると、なぜか藤原がにらんだり、西畑のモノマネをしたりと撮影は終始楽しげな雰囲気のなか行われた。
インタビューでは、これまでの思い出話に花を咲かせ、当時のことを思い出したのか笑い合ってトークは盛り上がり、2人の仲の良さにほっこりする瞬間もあった。「デビューして5年間で、なにわ男子に起こった変化をあげるなら？」の問いに、西畑が「レーベルさんとの仲。この5年をかけて、やっと構築されてきた感があるなと思っている」と答えると、藤原は「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」と返した。レーベルのスタッフたちが、なにわ男子のためになにをしているかを知り、それと同時に“デビュー”がどれだけ貴重であるかを実感したようだった。（modelpress編集部）
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◆西畑大吾＆藤原丈一郎「CHEER」表紙登場
ニューアルバム「ND5」を17日にリリースし、7月11日から『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』がスタートするなにわ男子から、西畑と藤原が登場。本を読みながらの2ショット撮影では、西畑が洋書を声に出して読み上げたり、ふたりでお互いの本を読み合いっこしたりする様子を見せた。藤原が本を遠ざけて目を細め「俺らいずれこうなるかな…」とふざけると西畑は大笑い。カメラマンが「見つめ合ってください」とお願いすると、なぜか藤原がにらんだり、西畑のモノマネをしたりと撮影は終始楽しげな雰囲気のなか行われた。
◆西畑大吾＆藤原丈一郎、“デビュー”の貴重さを実感
インタビューでは、これまでの思い出話に花を咲かせ、当時のことを思い出したのか笑い合ってトークは盛り上がり、2人の仲の良さにほっこりする瞬間もあった。「デビューして5年間で、なにわ男子に起こった変化をあげるなら？」の問いに、西畑が「レーベルさんとの仲。この5年をかけて、やっと構築されてきた感があるなと思っている」と答えると、藤原は「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」と返した。レーベルのスタッフたちが、なにわ男子のためになにをしているかを知り、それと同時に“デビュー”がどれだけ貴重であるかを実感したようだった。（modelpress編集部）
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