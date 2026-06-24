加藤綾菜、夫・加藤茶との結婚15周年でウエディングショット公開「もう15年だなんてびっくり」「大人なウエディング姿が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの加藤綾菜が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でタレントの加藤茶との結婚15周年を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃん＆45歳年下妻「幸せが溢れてる」タキシード・ドレス姿でラブラブ腕組み
綾菜は「本日なんと…結婚15周年です」と報告し、昨年夏に雑誌の企画で撮影した茶とのウエディングショットを投稿。タキシード姿の茶と、ウエディングドレス姿の綾菜が腕を組み、それぞれ笑顔でピースサインをしている仲睦まじいショットを公開した。一方で「忘れてました。奈々ちゃんに言われて気づいたが」と、記念日を失念していた事を明かしている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「もう15年だなんてびっくり」「幸せが溢れてる」「大人なウエディング姿が素敵」「もうプレゼント渡してるから忘れちゃうの分かる」「素敵な夫婦」「これからも末永くお幸せに」といった声が寄せられている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加トちゃん＆45歳年下妻「幸せが溢れてる」タキシード・ドレス姿でラブラブ腕組み
◆加藤綾菜、ウエディングショットで結婚15周年を報告
綾菜は「本日なんと…結婚15周年です」と報告し、昨年夏に雑誌の企画で撮影した茶とのウエディングショットを投稿。タキシード姿の茶と、ウエディングドレス姿の綾菜が腕を組み、それぞれ笑顔でピースサインをしている仲睦まじいショットを公開した。一方で「忘れてました。奈々ちゃんに言われて気づいたが」と、記念日を失念していた事を明かしている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「もう15年だなんてびっくり」「幸せが溢れてる」「大人なウエディング姿が素敵」「もうプレゼント渡してるから忘れちゃうの分かる」「素敵な夫婦」「これからも末永くお幸せに」といった声が寄せられている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】