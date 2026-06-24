杉浦太陽「さっき10秒立ちました」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの笑顔ショット公開「もうたっちもできるの」「すくすく育ってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の杉浦太陽が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット写真を公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「いつもカメラ目線で天才」0歳次女との笑顔ショット
杉浦は「さっき10秒立ちました」とつづり、夢空ちゃんを抱いた2ショットを披露。夢空ちゃんの立つ姿を見たという杉浦は驚きと喜びの混じったような表情で、夢空ちゃんは両手を広げ、満面の笑顔を披露している。
この投稿には「もうたっちもできるの」「天使の笑顔」「最高の笑顔」「癒される」「すくすく育ってるね」「いつもカメラ目線で天才」「ほっこりする写真」「可愛すぎて尊い」などと反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「いつもカメラ目線で天才」0歳次女との笑顔ショット
◆杉浦太陽、第5子・夢空ちゃんとの2ショット披露
杉浦は「さっき10秒立ちました」とつづり、夢空ちゃんを抱いた2ショットを披露。夢空ちゃんの立つ姿を見たという杉浦は驚きと喜びの混じったような表情で、夢空ちゃんは両手を広げ、満面の笑顔を披露している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「もうたっちもできるの」「天使の笑顔」「最高の笑顔」「癒される」「すくすく育ってるね」「いつもカメラ目線で天才」「ほっこりする写真」「可愛すぎて尊い」などと反響が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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