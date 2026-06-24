

資料 キャビア

JR四国が、地元大学の学生が企画した日帰り観光ツアー4件を2026年10月と11月に予定しています。

香川大学生が企画した「おいしく学ぶ讃岐の甘味文化めぐりツアー」は10月3日、「あん餅」「おはぎ」「おいり」という讃岐の甘味について学ぶ内容です。宇多津町から観音寺市までバスで巡り、あん餅雑煮うどんなどを味わいます。

香川大学生が企画した「東かがわ養殖ものがたり」は10月17日、ハマチ養殖発祥の地・引田を訪ね、魚を育てることが地域産業としてどう根付いてきたのかを学びます。最先端のチョウザメ（キャビアフィッシュ）の養殖を体験し、キャビアの試食もできます。

香川大学生が企画した「ご飯と笑顔においでまい」は10月6日、香川県を代表するブランド米「おいでまい」の産地を訪ね、収穫を体験して釜炊きご飯を試食したり、米粉で作ったロールケーキを味わったりします。

愛媛大学生が企画した「レインボーレッドキウイを育む丹原町」は11月29日に行われます。

JR四国は、四国の新しい観光資源を発掘するチャレンジツアーと位置付けています。