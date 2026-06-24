吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２４日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われ、今年の「新喜劇の顔」ヤンシー＆マリコンヌが新ギャグ「マッチョの先っちょチェケラッチョ」を披露した。

会見には、４０歳にして吉本新喜劇に「金の卵１３個目」として新入団した井下大活躍（いのした・だいかつやく）、新喜劇の「アグレッシブ・マッチョ」こと生瀬行人（いくせ・ゆきと）も登場。２人とも上半身裸になったところに、マリコンヌこと森田まりこが乱入。ヤンシーこと松浦真也がアコースティックギターのカッティング奏法でファンクをかき鳴らすと、会見ＭＣのレイチェルもボイスパーカションで参戦した。

「ウチ、めっちゃマッチョ好き〜」と言いながらマッチョ２人の間に割って入ったまりこ。「ヤバ〜イ！ ＹＯ、ＹＯ、ＹＯ、ウチはマッチョ好き〜」と歌って踊りながら、生瀬の発達した大胸筋の“先っちょ”をササッとなでた。生瀬に「なに触っとんねん！」とツッコまれつつも、耳に残るフレーズをラップで連呼した。

「マッチョの先っちょチェケラッチョ！ マッチョの先っちょチェケラッチョ！」

「ウチはマッチョ好き〜！ チュクチュクッ！ チェケチェケッ！」

“口ラッパ”ならぬ“口スクラッチ”も披露したまりこ。すっちー＆吉田裕の「乳首ドリル」に続く吉本新喜劇発の“国民的乳首ギャグ”が誕生するのか。今後の展開に注目だ。

井下は「金の卵１３個目」のお披露目公演となる「よしもおお笑いレストラン 吉本新喜劇プラス」（今月１８、１９日＝大阪・吉本道頓堀シアター）に出演。生瀬は太田芳伸らとともに「太田・生瀬の筋肉フェスティバルＩＶ」（同５日＝大阪・日本橋ポルックスシアター）に出演する。

ヤンシー＆マリコンヌは盆踊り商戦を席巻すると誓った音頭曲「ぷるるん音頭」や、松浦が芸人になる前に勤めていた不動産会社での経験を元に作った“いわくつきの激安物件”を描いたオルタナロック「ＤＥＭＡＳＳＥ！」も収録されたミニアルバム「吉本新喜劇☆パーティー！ ＳＵＭＭＥＲ ＳＯＮＧ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ！ ２０２６」をＰＲ。この日「ＤＥＭＡＳＳＥ！」を披露して、寛平ＧＭに「紅白出まっせ！」と太鼓判を押されていた。同アルバムは７月１日配信。同１０日に大阪・イエスシアターで、すっちー、島田珠代も出演する配信記念イベントも上演される。終演後ハイタッチつき。