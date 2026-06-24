サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当し、話題となっている元日本代表ＭＦ本田圭佑氏の“お願い”に答えた企業が話題になっている。

日本時間２６日の午前８時にキックオフとなるＷ杯１次リーグ第３戦の日本―スウェーデン戦を前に、本田は２３日にＸで「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」「＃金曜 ＃朝８時」と“お願い”。ネットでは「会社でみんなで観ることになりました。ありがとう本田さん！」「４年に一度くらい、こういう休暇があっても面白い」「日本中の小学校へも呼びかけて欲しい」などと話題になっていた。

そんな中、インテリア・家具ブランドの「ＣＡＧＵＵＵ（カグー）」は２４日、公式Ｘで「本田さん、ＣＡＧＵＵＵは本当に動きました！！代表判断で、６／２６（金）は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました 社員一同日本代表戦応援します」と対応を報告。

同社の代表取締役・中村勇輝氏が社員に送付したメールも公開し、「スポーツが生む熱狂や感動は、人と人をつなぎ、仕事にも良いエネルギーを与えてくれるものだと考えています。当日は朝の時間を楽しんだうえで、午後からはオフィスで、いつも通り全力で仕事に取り組んでいただければと思います！」とのメッセージが紹介された。

この投稿には「ガチいい会社やん」「イイネ一万回押しても足りない！」「社員の皆さんに送信したメール、素晴らしい内容です」「本田圭佑の一言で本当に会社が動くのすごい！」などの声が寄せられている。