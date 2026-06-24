「MCだらけの熱海旅SP」静岡ロケに4分だけ出演した人気MCに驚き とんぼ返りで東京へ…「マジで!?」「これだけのために来たの??」
TBS『有田哲平とコスられない街』が23日放送され、OAでわずか4分だけ出演した人気MCに反響が寄せられている。
【動画】「これだけのために来たの??」静岡ロケに4分だけ出演した人気MC
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げ、三島スカイウォークでロングジップスライドを体験した。
ブラックマヨネーズの小杉隆一が体重制限で乗れない代わりに、南海キャンディーズの山里亮太が登場した。周囲が驚く中、山里は「小杉さんの代役だからビッグビジネスだと思ったから…」と話した。
山里は、怯えた表情を見せながらも無事に滑走。その直後、山里は「僕ちょっとこの後仕事なんで…この後東京でロケあるんで」と切り出すと、共演者は「えぇ」「マジで!?」「これだけのために来たの??」と驚いた表情に。山里は「この番組出たかったので良かったです」と話し、次の仕事現場に向かっていた。
【動画】「これだけのために来たの??」静岡ロケに4分だけ出演した人気MC
番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げ、三島スカイウォークでロングジップスライドを体験した。
ブラックマヨネーズの小杉隆一が体重制限で乗れない代わりに、南海キャンディーズの山里亮太が登場した。周囲が驚く中、山里は「小杉さんの代役だからビッグビジネスだと思ったから…」と話した。
山里は、怯えた表情を見せながらも無事に滑走。その直後、山里は「僕ちょっとこの後仕事なんで…この後東京でロケあるんで」と切り出すと、共演者は「えぇ」「マジで!?」「これだけのために来たの??」と驚いた表情に。山里は「この番組出たかったので良かったです」と話し、次の仕事現場に向かっていた。