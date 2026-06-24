イランがIAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れるかどうかでアメリカとイランの主張が食い違っている事をめぐり、トランプ大統領は23日、「イラン側が間違っている」と主張しました。

トランプ大統領

「彼ら（イラン）は間違っている。彼らも自分が間違っていることは分かっている。内部でそう言っていたし、我々も記録している。100％査察をする」

トランプ大統領は、イラン側が、IAEAの査察に合意した事実はないとしたことについて、イラン側が「間違っている」とし、「もし彼らが正しければ協議を今すぐ中止する」と述べました。

査察の時期については、「急ぐ必要はないが、適切な時期に現地入りする」としています。

また来日中のIAEAのグロッシ事務局長は24日、双方が合意した覚書にイランの核関連施設はIAEAの監督下におかれると明示されているとした上で、「査察は確実に実施される」と強調しました。

こうした中、アメリカ連邦議会上院は23日、イランに対する軍事行動の停止を求める決議案を賛成50、反対48の賛成多数で可決しました。

与党共和党から4人が造反し、賛成に回っていて、共和党内でも反発が強まっている事が浮き彫りとなっています。